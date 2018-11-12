Первая мировая война в цвете

На днях состоялась телевизионная премьера документального фильма Питера Джексона "Они не состарятся". Режиссер "Властелина колец" Джексон смонтировал 90-минутный фильм о Первой мировой войне, взяв кинохронику из Имперского военного музея Лондона и добавив к ней цвет и звук.

Джексон провел четыре года, превращая сотни кадров архивной кинохроники в документальный фильм о Первой мировой войне. Благодаря ему зернистые черно-белые кадры стали четким и цветным окном в то время.

Как заявляет Джексон, он хотел, как можно точнее передать зрителям ощущение войны:

"Каждый кадр — это настоящие съемки. Мы не рисовали и не химичили с графикой. Мы показали записи специалистам по чтению по губам. Каждый раз, когда кто-то говорит в кадре, они помогали нам расшифровать, что именно было произнесено. Затем мы просили актеров озвучить героев".

Интересно, что для озвучивания использовали голоса настоящих 120 ветеранов Первой мировой, записанных в 1964 году.

Фильм приурочен к 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, которая состоялась 11 ноября.