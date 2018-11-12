В России стартовало финальное голосование конкурса «Великие имена России», по итогам которого имена знаменитых граждан станут названиями 47 аэропортов страны. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Голосование продлится с 12 по 30 ноября на сайте «ВеликиеИмена.рф», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также по телефону 8-800-707-93-17. Проголосовать по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя» может каждый житель России.
Имена-победители станут известны 5 декабря, а до тех пор за сводной статистикой голосования можно будет следить на главной странице сайта «ВеликиеИмена.рф». Она будет обновляться ежедневно в 12:00.
В финал конкурса «Великие имена России» вышли 124 имени. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказали секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев и гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Имена-финалисты выбрали 38 тысяч россиян, поучаствовавших в социологических опросах ВЦИОМ, и утвердил экспертный совет конкурса «Великие имена России».
По словам Валерия Федорова, опросы выявили не только участников финала, но и его явных фаворитов — ученого Дмитрия Менделеева, авиаконструктора Андрея Туполева и полководца Георгия Жукова.
Всего в финал конкурса вышли 34 представителя творческих профессий, 23 полководца и героя войны, 19 людей неба, а также политики, ученые, первооткрыватели.
«Разнообразие имен свидетельствует о том, что россияне знают и любят историю своей страны», — отметил Валерий Фадеев.