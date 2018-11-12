Стартовало финальное голосование конкурса «Великие имена России»

России стартовало финальное голосование конкурса «Великие имена России», по итогам которого имена знаменитых граждан станут названиями 47 аэропортов страны. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Голосование продлится с 12 по 30 ноября на сайте «ВеликиеИмена.рф» , в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также по телефону 8-800-707-93-17. Проголосовать по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя» может каждый житель России.

Имена-победители станут известны 5 декабря, а до тех пор за сводной статистикой голосования можно будет следить на главной странице сайта «ВеликиеИмена.рф» . Она будет обновляться ежедневно в 12:00.

Имена-финалисты выбрали 38 тысяч россиян, поучаствовавших в социологических опросах ВЦИОМ, и утвердил экспертный совет конкурса «Великие имена России».

Всего в финал конкурса вышли 34 представителя творческих профессий, 23 полководца и героя войны, 19 людей неба, а также политики, ученые, первооткрыватели.