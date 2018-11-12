Директор Театра Табакова решил уволиться

Директор московского Театра Олега Табакова («Табакерка») Александр Стульнев подал заявление об увольнении. Об этом сообщает РИА Новости.

Стульнев отметил, что его «никто не увольнял», а решил уйти он по собственному желанию.

По словам Стульнева, возможно, его новым местом работы станет Театр имени Маяковского.

Стульнев занимал пост директора «Табакерки» со дня основания театра в 1997 году.

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. В последние месяцы жизни он тяжело болел, осенью попал в реанимацию.