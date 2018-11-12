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Директор Театра Табакова решил уволиться
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Директор Театра Табакова решил уволиться 

Рамблер + ещё 8 52 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Директор московского Театра Олега Табакова («Табакерка») Александр Стульнев подал заявление об увольнении. Об этом сообщает РИА Новости.
Стульнев отметил, что его «никто не увольнял», а решил уйти он по собственному желанию.
По словам Стульнева, возможно, его новым местом работы станет Театр имени Маяковского.
Стульнев занимал пост директора «Табакерки» со дня основания театра в 1997 году.
Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. В последние месяцы жизни он тяжело болел, осенью попал в реанимацию.
Худруком Театра Табакова стал актер Владимир Машков. СМИ писали о планах руководства провести в «Табакерке» модернизацию: изменить пространство зрительного зала, фойе, гардероб, буфеты, дворик и историческую сцену в подвале на улице Чаплыгина.
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