Директор Театра Табакова решил уволиться 

Директор московского Театра Олега Табакова («Табакерка») Александр Стульнев подал заявление об увольнении. Об этом сообщает РИА Новости.
Стульнев отметил, что его «никто не увольнял», а решил уйти он по собственному желанию.
По словам Стульнева, возможно, его новым местом работы станет Театр имени Маяковского.
Стульнев занимал пост директора «Табакерки» со дня основания театра в 1997 году.
Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. В последние месяцы жизни он тяжело болел, осенью попал в реанимацию.
Худруком Театра Табакова стал актер Владимир Машков. СМИ писали о планах руководства провести в «Табакерке» модернизацию: изменить пространство зрительного зала, фойе, гардероб, буфеты, дворик и историческую сцену в подвале на улице Чаплыгина.