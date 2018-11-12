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Собчак рассказала о вопросах к Симоньян
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Собчак рассказала о вопросах к Симоньян на детекторе лжи 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости/ТАСС
Телеведущая Ксения Собчак предложила Маргарите Симоньян ответить на детекторе лжи на вопрос, почему заявка на фильм «Крымский мост», сценаристом которого она была, не проходила стандартные конкурсы для получения финансирования.
По словам Собчак, примерный список ее вопросов к Симоньян можно прочитать в статье Би-би-си о фильме «Крымский мост».
Фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» был снят за бюджетный счет режиссером Тиграном Кеосаяном по сценарию его супруги, главы телеканала RT Маргариты Симоньян.
В статье в частности сообщается, что «обычно для того, чтобы получить финансирование, картины проходят процедуры питчинга и отбора. Но заявка на „Крымский мост“ стандартные конкурсы не проходила». Деньги на проект выделили на основании некоего письма, однако кто именно отправил письмо, в Фонде Кино оперативно ответить не смогли, отметив, впрочем, что «обычно такие письма отправляет министерство культуры».
«Беспрецедентное событие — закрытый питчинг в Фонде Кино, где абсолютно всем, включая Федора Бондарчука, приходится в открытую и прозрачно защищать свои проекты. Но только не Симоньян и ее мужу. Но это, видимо, благодаря Кодорскому ущелью, не иначе…», — написала Собчак в Telegram.
«Так когда детектор, Марго? А заодно и возможность задать пару вопросов?» — добавила она.
Конфликт телеведущий и редактора RT начался после того, как в начале ноября Собчак высказалась о прическе Симоньян. Кроме того, Собчак заявила, что ее коллега якобы стала журналисткой через постель. Симоньян в ответ заявила, что ничего через постель не добивалась, а чтобы подтвердить свою правоту она призвала оппонентку пройти полиграф и узнать, кто говорит правду. Также она заявила, что в свое время Ксения хотела быть на ее месте на телеканале RT. Собчак приняла вызов.
Также стало известно, что интернет-боты обвалили рейтинг фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» режиссера Тиграна Кеосаяна на портале «Кинопоиск»: из 1 тыс. 300 проголосовавших более 1 тыс. поставили 1 из 10 баллов.
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