В сети поведали о самых фееричных провалах

Посетители Reddit перечислили самые запоминающиеся провальные ситуации, с которыми они сталкивались в жизни. Тред с обсуждением выбился в топ ресурса.

Тему задал пользователь с ником amco3008. «Какой самый большой факап ты видел?» — спросил он. Пользователи с энтузиазмом начали перечислять чужие неудачи, свидетелями которых они оказались.

Так, юзер с ником unclemacgyver вспомнил, как его однокурсник придумал оригинальную схему для списывания, но прокололся, не учтя детали. Перед экзаменом парень наклеил подсказки на бутылку с водой. Однако холодная бутылка постоянно «потела», все больше и больше размывая записи на бумаге. К концу контрольной он был вынужден справляться сам и в результате провалился.

Пользователи описали, как их коллеги теряют деньги из-за невнимательности. ChesterMcGonigle рассказал, как однажды публичная компания, в которой он работает, потеряла 500 тысяч долларов из-за фишингового письма по электронной почте, которому поверил один из сотрудников. В нем говорилось о необходимости перевести средства на счет. Работник подумал, что деньги требует один из зарубежных филиалов компании, но адресатом оказался китайский мошенник.

«Больница в нашем регионе потеряла несколько миллионов, оплатив фиктивные счета-фактуры на строительство», — продолжил тему tucci007.

SheZowRaisedByWolves рассказал, как однажды водитель, которого он взбесил на дороге, тут же поплатился за свою несдержанность. Ему показалось, что мужчина слишком медленно едет, и он обогнал его через две сплошные. Оказалось, что герой рассказа сбавил скорость, потому что увидел впереди шерифа, который тут же остановил вспылившего нарушителя.

Посетители Reddit припомнили истории с более печальным концом. PM_ME_YOUR_CATS_PAWS пересказал случай, который когда-то произошел с подчиненным его начальника. Один из поваров в конце смены чистил вентиляцию, располагавшуюся над еще не остывшими грилем и фритюрницами. Парень не прикрыл их, поскользнулся, застрял ногой в решетке, которая зафиксировала ее в раскаленном фритюрном масле. Он еще долго не мог ее достать, в итоге ногу пришлось ампутировать по колено.