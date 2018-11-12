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Мужчина ради любви откормил невесту на 80 килограммов
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Мужчина ради любви откормил невесту на 80 килограммов 

Lenta.ru 1 час назад
Зрители британского утреннего шоу This Morning были удивлены рассказом женщины, которая набрала десятки килограммов лишнего веса ради жениха. Фрагмент доступен на YouTube-канале передачи.
Телеведущие Филлип Скофилд и Рошель Хьюмс взяли интервью у влюбленной пары Рози и Джеффа из Австралии. Девушка заявила, что после встречи с Джеффом стала весить почти 188 килограммов: она набрала более 76 килограммов.
Молодые люди познакомились на специализированном сайте для людей, увлекающихся фидеризмом — откармливанием своих партнеров. После года общения в сети возлюбленные решили жить вместе, и Джефф переехал из родных Нидерландов в Австралию.
В разговоре с телеведущими Рози отметила, что не обязательно быть ленивой, чтобы набрать вес.
«Мы едим домашнюю пищу, я просто ем большие порции, а ночью у нас происходят интимные сеансы кормления», — заявила девушка.
Она также сказала, что чувствует себя более уверенно и сексуально после набора веса, однако больше толстеть не планирует.
«Мы определенно счастливы и довольны своей жизнью. мы не делаем ничего, чтобы навредить нам или кому-либо еще», — заключила Рози.
Зрители шоу не поверили героине передачи. Многие из них были уверены, что девушка весом 188 килограммов не может вести здоровый образ жизни.
«Я думаю, что ты все выдумываешь», — заявил один из комментаторов. «Ты не совсем здорова, это факт», — подтвердил другой.
Некоторые пользователи соцсетей критиковали Джеффа, который одобряет ожирение невесты.
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