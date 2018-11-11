Депутат решил прожить на прожиточный минимум

Депутат Кириллов пообещал прожить месяц на 10 тысяч рублей

Депутат Астраханской областной думы ( ЛДПР Петр Кириллов заявил, что проводит эксперимент, о ходе проведения которого будет отчитываться в своей социальной сети.

Он обещает вести блог о том, как месяц живет на прожиточный минимум — для Астрахани это 10,126 тысяч рублей.

4670 рублей (продуктовая корзина) должны уйти на питание. Все остальное — одежда, бытовая химия, коммуналка и прочие расходы.