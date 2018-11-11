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Депутат решил прожить на прожиточный минимум
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Депутат Кириллов пообещал прожить месяц на 10 тысяч рублей 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Астраханской областной думы (ЛДПР) Петр Кириллов заявил, что проводит эксперимент, о ходе проведения которого будет отчитываться в своей социальной сети.
Он обещает вести блог о том, как месяц живет на прожиточный минимум — для Астрахани это 10,126 тысяч рублей.
4670 рублей (продуктовая корзина) должны уйти на питание. Все остальное — одежда, бытовая химия, коммуналка и прочие расходы.
Результат Кириллов собирается огласить на заседании думы, чтобы потребовать повышения прожиточного минимума.
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