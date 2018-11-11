Ещё
Норильский аэропорт закрыли из-за метели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Норильский аэропорт закрыли из-за метели 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аэропорт Норильска на севере Красноярского края и дороги к нему закрыты из-за метели, сообщает региональное управление МЧС.
"В целях обеспечения безопасности движения (метель, порывы ветра до 25 метров в секунду), в связи с ухудшением видимости введено ограничение движения для легкового вида транспорта категории В на автодороге местного значения Норильск — Кайеркан — Алыкель (протяженность 40 километров) и для всех видов транспорта на автодороге А-382 Дудинка — Алыкель (протяженность 40 километров)", — говорится в сообщении.
"Аэропорт "Алыкель" закрыт регламентом до 06.00 (02.00 мск) 12 ноября", — добавили в МЧС.
В ведомстве сообщили, что на расчистке работают восемь бригад — 19 человек и десять единиц техники. Кроме того, организованы два пункта обогрева общей вместимостью 36 человек. Работают также шесть стационарных пунктов обогрева.
В Норильске сейчас —23 градуса, дует юго-восточный ветер со скоростью 11 метров в секунду.
Последние новости
Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться "Мы бредим от удушья": крупная трагедия российского подводного флота Вот из-за чего глава МИД Австрии отменила поездку в Россиюа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп не стал пожимать руку Порошенко255
В НАТО отреагировали на выборы в Донбассе344
Порошенко из Парижа обратился к Донбассу1017
Путин и Трамп пожали руки396
Названа причина смерти Юлии Волчковой26
Видео
01:32
Когда в Москве наступит настоящая зима
Погода Новости Москвы
00:19
Украинский рокер провалился под сцену
Происшествия
00:35
К Земле приблизится «комета смерти»
00:19
Трамп не стал пожимать руку Порошенко
В мире
01:01
В НАТО отреагировали на выборы в Донбассе
В мире
03:36
В «Роскосмосе» решили применить сталинские методы
Наука и техника
10:08
Шанс для России: Турцию не взяли в Евросоюз
Ближний Восток В мире
00:43
Волочкова сделала заявление после падения на концерте
Шоу-бизнес
00:46
Путин показал Трампу большой палец
Политика
01:51
Названа причина смерти Юлии Волчковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение