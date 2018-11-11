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Советская мозаика в Нижнем Новгороде стала посмешищем
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Советская мозаика в Нижнем Новгороде стала посмешищем 

News.ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»
Капитальный ремонт прошёл в доме физкультурника с бассейном спортклуба «Торпедо ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Во время работ была утеряна украшавшая одну из стен здания мозаика с изображением пловца и чайки.
Однако исполнители ремонта не растерялись и, благодаря усилиям неизвестного художника, заменили элемент советского дизайна на концептуальную фреску. Тема рисунка повторяет оригинал, но выполнен он в несколько авангардной манере.
Администраторы бассейна сообщили, что сами «страдают» из-за нового изображения, которое подвергается многочисленным насмешкам со стороны посетителей спортивного учреждения и пользователей социальных сетей, пишет «360».
Ранее News.ru писал, что реконструкция окрестностей Киевского вокзала стартует в 2019 году. Планируется затронуть территорию, площадь которой составляет свыше 60 гектаров.
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