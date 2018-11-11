Советская мозаика в Нижнем Новгороде стала посмешищем

Капитальный ремонт прошёл в доме физкультурника с бассейном спортклуба «Торпедо ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Во время работ была утеряна украшавшая одну из стен здания мозаика с изображением пловца и чайки.

Мозаика с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна в Нижнем Новгороде не пережила капитальный ремонт здания. Но этим дело не закончилось…



Пловца с чайкой решили вернуть! pic.twitter.com/09g8HhAWxg— Внимание (@fondvnimanie) 10 ноября 2018 г. Однако исполнители ремонта не растерялись и, благодаря усилиям неизвестного художника, заменили элемент советского дизайна на концептуальную фреску. Тема рисунка повторяет оригинал, но выполнен он в несколько авангардной манере.

Администраторы бассейна сообщили, что сами «страдают» из-за нового изображения, которое подвергается многочисленным насмешкам со стороны посетителей спортивного учреждения и пользователей социальных сетей, пишет «360».

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