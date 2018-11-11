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Россияне предложили ввести минимальный размер алиментов
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Опрос: россияне предлагают установить минимальный размер алиментов 

RT на русском + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне считают необходимым законодательно закрепить минимальный размер алиментов. Как сообщает ТАСС, такое предложение было сделано в ходе интерактивного опроса на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Ведомство получило около 6 тыс. замечаний и пожеланий.
«Поступило предложение об определении размера алиментов не в долях от заработной платы или иного дохода должника, как это происходит в настоящее время, а установлением минимального размера алиментов в соответствии с величиной прожиточного минимума», — сообщили в ФССП.
Кроме того, россияне предложили повысить качество приёма граждан в отделах, в частности, ввести предварительную запись через портал госуслуг, раз в месяц сделать приёмным днём субботу.
Многие респонденты хотели бы взаимодействовать с судебным приставом через СМС-уведомления или электронную почту, следует из исследования.
В ФССП пообещали проанализировать все поступившие предложения.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 октября на исполнении в территориальных органах ФССП находилось 31,3 млн исполнительных производств на сумму 3,8 трлн рублей.
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