В Забайкалье спасли вмерзшую в озеро собаку

Спасатели в Забайкальском крае спасли собаку, которая вмерзла в лед озера Кенон задними лапами и хвостом, сообщает поисково-спасательная служба "Забайкалпожспас".

"В ходе очередного объезда прибрежной зоны озера Кенон спасателями была замечена собака, которая лежала на одном месте долгое время. При приближении к ней выяснилось, что животное задними лапами и хвостом уже вмерзло в лед и не могло самостоятельно выбраться из него. С помощью имеющихся инструментов спасатели освободили собаку из "ледяной ловушки" и доставили ее на берег", — говорится в сообщении.

В учреждении сообщили, что животное согрели в помещении и накормили, а после отпустили.