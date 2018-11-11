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В Забайкалье спасли вмерзшую в озеро собаку
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В Забайкалье спасли вмерзшую в озеро собаку 

РИА Новости + ещё 1 53 минуты назад
Фото: Пресс-служба Забайкалпожспаса
Спасатели в Забайкальском крае спасли собаку, которая вмерзла в лед озера Кенон задними лапами и хвостом, сообщает поисково-спасательная служба "Забайкалпожспас".
"В ходе очередного объезда прибрежной зоны озера Кенон спасателями была замечена собака, которая лежала на одном месте долгое время. При приближении к ней выяснилось, что животное задними лапами и хвостом уже вмерзло в лед и не могло самостоятельно выбраться из него. С помощью имеющихся инструментов спасатели освободили собаку из "ледяной ловушки" и доставили ее на берег", — говорится в сообщении.
В учреждении сообщили, что животное согрели в помещении и накормили, а после отпустили.
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