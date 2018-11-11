Бой с пьянством: где запретят продажу алкоголя

В барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним, могут запретить продавать алкоголь по ночам. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму . Авторы объясняют такую инициативу тем, что покупатели алкогольных напитков в таких заведениях чаще всего распивают их на детских площадках возле тех самых домов. К тому же нередки пьяные дебоши, в которых могут пострадать не только выпивающие люди, но и местные жители.

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий продажу алкоголя ночью в барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним. Документ подготовили члены законодательного собрания Краснодарского края , передает ФАН.

Авторы документа предлагают наложить запрет на розничную продажу алкоголя в таких точках с 23.00 до 11.00 часов по местному времени.

Региональные законодатели отмечают, что жители Краснодарского края, проживающие в домах, на цокольных и первых этажах которых находятся предприятия торговли и общепита, регулярно жалуются в органы власти и местного самоуправления. Чаще всего покупатели алкогольных напитков распивают их на детских площадках, во дворах тех самых домов, нарушая тем самым санитарный и общественный порядок. К тому же нередки ситуации, когда посетители увеселительных заведений вступают в конфликты не только между собой, но и с местными жителями.

Предлагаемые краснодарскими законодателями ограничения призваны повысить «уровень защищенности физического и нравственного здоровья жителей».

Они указывают, что их инициатива в полной мере соответствует целям государственной политики по укреплению правопорядка, защите конституционных прав и интересов граждан, а также снижению уровня потребления алкоголя и уменьшению ущерба от инцидентов, причиной которых является алкогольное опьянение.

Недавно, 6 ноября, замглавы Минздрава РФ Олег Салагай заявил о планах ведомства за пять лет снизить продажи алкогольной и табачной продукции в России на 10% и 20% соответственно.

Он отметил, что таких результатов министерство планирует добиться в ходе реализации федерального проекта по укреплению общественного здоровья, включенного в национальный проект «Демография».

«В результате реализации проекта за пять лет мы добьемся уменьшения розничной продаж сигарет более чем на 20% и алкогольной продукции примерно на 10%», — отметил он на конференции ВОЗ по глобальному координационному механизму профилактики неинфекционных заболеваний.

На данный момент Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением и употреблением алкоголя. Например, все сигареты могут начать продавать в одинаковой упаковке. Также возможно увеличение возраста, с которого россияне могут приобрести крепкий алкоголь.

В последнее время на пути реализации этих целей появляется все больше соответствующих законопроектов. К примеру, 31 октября в Госдуме предложили усилить ответственность за правонарушения в сфере государственной монополии на производство и оборот алкогольной продукции.

«За производство, закупку (в том числе импорт), поставку (в том числе экспорт), хранение, перевозку и (или) розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, «лицом с использованием своего служебного положения — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до двух млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового», — указали в пояснительной записке.

Авторы законопроекта подчеркнули, что это позволит в некоторой степени перекрыть на заводах по производству этилового спирта и фармацевтической субстанции этилового спирта каналы нелегального производства и оборота спирта. Таким образом также ограничатся его поставки для производства нелегальной алкогольной продукции.

В середине прошлого месяца в Госдуму внесли законопроект по информированию потребителей о вреде употребления алкогольной продукции для спиртных напитков и для всех иных видов алкогольной продукции. Автором инициативы является депутат Владимир Сысоев

«Представленным законопроектом предлагается установить различный порядок доведения до потребителей информации о вреде употребления алкогольной продукции для спиртных напитков и для всех иных видов алкогольной продукции.

Обязательное размещение рисунков, демонстрирующих тяжелые социальные последствия после употребления спиртного, предусматриваются только для спиртных напитков (алкогольной продукции, которая произведена с использованием этилового спирта (в том числе водка и коньяк).

При этом все требования к предупредительным надписям в отношении спиртных напитков прямо закрепляются в федеральном законе», — подчеркнули в пояснительной записке.

Там также отметили, что для остальных видов алкогольной продукции, в частности вина, пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре, медовухи, порядок доведения информации о вреде их употребления для здоровья установит правительство РФ