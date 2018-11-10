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Россияне назвали недостатки турецких отелей
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Россияне назвали недостатки турецких отелей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские туристы чаще всего жалуются на нехватку лежаков и однообразное питание в турецких отелях, выяснил сервис OneTwoTrip.
Исследователи изучили отзывы российских туристов об отдыхе на средиземноморском побережье Турции с начала 2018 года и составили список из десяти основных недостатков, передает РИА «Новости».
Чаще всего путешественники сетовали на нехватку лежаков. Кто-то жалуется на необходимость занимать лежаки до завтрака, другие — на тех, кто так делает. Получается, что на всех шезлонгах с утра лежат полотенца, хотя их владельцы приходят к бассейну позже.
На втором месте — однообразное питание, которое надоедает уже третий-четвертый день отдыха.
Также туристы пожаловались на скучную анимацию. Они рассказали о неинтересных вечерних шоу, спортивных мероприятиях, о плохой работе детских клубов.
В октябре россиян предупреждали о том, что цены на отдых в Турции в 2019 году вырастут на 15-20% из-за повышения спроса.
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