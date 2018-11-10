Россияне назвали недостатки турецких отелей

Российские туристы чаще всего жалуются на нехватку лежаков и однообразное питание в турецких отелях, выяснил сервис OneTwoTrip.

Исследователи изучили отзывы российских туристов об отдыхе на средиземноморском побережье Турции с начала 2018 года и составили список из десяти основных недостатков, передает РИА «Новости»

Чаще всего путешественники сетовали на нехватку лежаков. Кто-то жалуется на необходимость занимать лежаки до завтрака, другие — на тех, кто так делает. Получается, что на всех шезлонгах с утра лежат полотенца, хотя их владельцы приходят к бассейну позже.

На втором месте — однообразное питание, которое надоедает уже третий-четвертый день отдыха.

Также туристы пожаловались на скучную анимацию. Они рассказали о неинтересных вечерних шоу, спортивных мероприятиях, о плохой работе детских клубов.

В октябре россиян предупреждали о том, что цены на отдых в Турции в 2019 году вырастут на 15-20% из-за повышения спроса.