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Минаев вмешался в скандал между Собчак и Симоньян
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Минаев вмешался в скандал между Собчак и Симоньян 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Главный редактор журнала «Esquire Россия» Сергей Минаев заявил, что журналистка Ксения Собчак не права в споре с главредом RT Маргаритой Симоньян.
«Ксения Анатольевна, ты в своей «ярости благородной» не права от слова совсем», — написал в Telegram-канале Сергей Минаев.
По его словам, Симоньян — одна из немногих, кто сделал карьеру «на поле», а не в «высоких кабинетах».
«Не благодаря дружбе с правильными людьми, не потому, что она чья то дочь, сестра или любовница», — отметил он.
Минаев добавил, что люди, сделавшие карьеры в «высоких кабинетах», владеют особняками, активами, бизнесом при власти, а также испытывают ненависть тех, кого предавали по дороге.
А у Симоньян, уточнил он, только маленький дом за 50 километров от Москвы и пристройка, построенная на гонорары «от сценариев, которые она писала по дороге на работу, скрючившись, на заднем сиденье бюджетной служебной машины».
По словам Минаева, Симоньян остается человеком, к которому половина города «обращается за помощью и всегда эту помощь получает».
В ответ Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» написала, что не обвиняла Симоньян в жизни не по средствам и отметила, что «сделать карьеру» не всегда особняками измеряется. Она сказала об «огромных бюджетах» RT, фильме «Крымский мост. Сделано с любовью», о карьере «благодаря связям и дружбе с теми, кто определяет телевидение в России».
Собчак добавила, что не вступала бы в дискуссию, если бы ее не возмутил «подленький парад чужих ретвитов».
Ранее Симоньян предлагала «сходить на детектор лжи», ответив на реплику Собчак о том, в как делалась ее карьера. Собчак приняла вызов.
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