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Ранее задержанный Рыболовлев прибыл в Москву
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На Москву идут арктические морозы

Рыболовлев прибыл в Москву 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: AFP
Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев покинул Монако после освобождения из полиции и приехал в Москву. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя предпринимателя Дмитрия Чечкина.
По его словам, Рыболовлев "освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях".
Также Чечкин отказался комментировать надолго ли бизнесмен приехал в Москву и намерен ли возвращаться обратно в Монако.
Дмитрия Рыболовлева задержали в начале недели после того, как он явился на допрос в полицию. Это связано с прошлогодним скандалом вокруг иска бизнесмена к арт-дилеру Иву Бувье. Россиянин подал на швейцарца в суд за то, что тот продал ему 37 картин по завышенной стоимости. Власти княжества предполагают, что миллиардер пытался воспользоваться связями в правоохранительных органах Монако, чтобы повлиять на расследование.
8 ноября полиция задала Рыболовлеву около 600 вопросов, однако тот не ответил ни на один. Он посчитал, что допрос проводился нелегально. Позднее предпринимателя отпустили на свободу.
Кроме того, фигурантами "дела Рыболовлева", кроме самого бизнесмена и его адвоката Татьяны Бершеды, оказались начальник уголовного розыска Монако Кристоф Аге и его заместитель Патрик Фюзари, бывший глава службы безопасности Режи Ассо и еще ряд чиновников. По версии следствия, они могли помогать россиянину в его судебных разбирательствах с арт-дилером Ивом Бувье.
После этого более сотни офицеров полиции собрались возле здания суда, чтобы поддержать своих коллег. Освобождение обвиняемых стражи порядка встретили бурными аплодисментами.
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