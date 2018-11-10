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Путин осмотрел экспозицию дома-музея Тургенева
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Путин осмотрел экспозицию дома-музея Тургенева 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин осмотрел в субботу экспозицию открытого после реконструкции дома-музея писателя Ивана Тургенева.
Директор музея Евгений Богатырев провел экскурсию для президента, мэра Москвы Сергея Собянина и министра культуры Владимира Мединского. В ходе экскурсии он рассказывал истории из жизни писателя и его матери, которая жила в этом доме.

Открытие Музея Ивана Тургенева

В обновлённую экспозицию музея вошли более тысячи предметов, среди которых — автографы и письма Тургенева, а также последний прижизненный портрет писателя. Кроме того, в музее представлены предметы интерьера и мебель эпохи, в которую жил писатель.
"Открытие музея — очень важное событие для русской литературы, русской культуры и для русского народа", — сказал Путин. Президент оставил первую запись в книге отзывов.
Музей И. С. Тургенева расположен в здании на Остоженке, построенном после пожара 1812 года. В нем в 1840-1850-х годах жила мать писателя. Именно там произошли события, составившие канву рассказа "Муму".
Музей Тургенева в данном здании основан в 2007 году. Дом имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.
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