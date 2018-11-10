Путин осмотрел экспозицию дома-музея Тургенева

Президент РФ Владимир Путин осмотрел в субботу экспозицию открытого после реконструкции дома-музея писателя Ивана Тургенева.

Открытие Музея Ивана Тургенева

В обновлённую экспозицию музея вошли более тысячи предметов, среди которых — автографы и письма Тургенева, а также последний прижизненный портрет писателя. Кроме того, в музее представлены предметы интерьера и мебель эпохи, в которую жил писатель.

"Открытие музея — очень важное событие для русской литературы, русской культуры и для русского народа", — сказал Путин. Президент оставил первую запись в книге отзывов.

Музей И. С. Тургенева расположен в здании на Остоженке, построенном после пожара 1812 года. В нем в 1840-1850-х годах жила мать писателя. Именно там произошли события, составившие канву рассказа "Муму".

Музей Тургенева в данном здании основан в 2007 году. Дом имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.