«Вы не человек!»: инсулиновая история получила продолжение

Почему пациенты с диабетом могут остаться без инсулина?

История с отказом врача выписать препарат больной из-за ее опоздания на прием получила широкий резонанс. Business FM нашла другого человека, которому тоже отказали в инсулине по формальным причинам.

«Не дам, хоть ты сдохни здесь». Врач Северской центральной районной больницы в Краснодарском крае , чье имя не называется, отказалась выписать рецепт на инсулин пациентке. На все просьбы медик отвечает, что девушка опоздала и должна снова записаться на прием.

Пациентка объясняет, почему не смогла приехать вовремя. Врач швыряет документы больной в угол и приглашает на прием следующего. Девушка сняла беседу на смартфон и выложила запись в интернет. Видеоролик заканчивается еще одним шокирующим высказыванием доктора: «Вы не человек!». Могла ли девушка потерять право на получение инсулина в связи с опозданием на прием? Врачи говорят, что нет. Если рецепт в поликлинике по каким-то причинам выписать невозможно, медик обязана затребовать препарат из стационара и сделать укол, поскольку при диабете первого типа без этого человек впадет в кому и погибнет.

За отказ выписать жизненно необходимый препарат врача Северской ЦРБ уволили. А девушке дали рецепт на инсулин на три месяца. В комментариях к видео на аккаунте «Типичный Краснодар» в Instagram одна из пользователей заявляет, что это ее история и приводит другие детали.

По ее словам, врач на видео устроилась в больницу по блату. У руководства клиники не было формальных поводов к ее увольнению, так как жаловавшиеся на нее пациенты боялись делать это письменно. Пользователь пока недоступна для комментариев. Business FM нашла еще одного человека со своей инсулиновой историей.

У москвича Юрия диабет первого типа. Ему положен бесплатный инсулин, но он выбирал в три раза меньше своей месячной квоты. Медики часто рекомендовали ему брать препарат с запасом. Однажды выданное лекарство испортилось из-за сломавшегося холодильника. Когда Юрий обратился в больницу с просьбой добрать остатки, ему отказали, ссылаясь на то, что инсулин ему уже выписывали.

Юрий, москвич:

«Выходит достаточно странная ситуация: сперва мне сказали, что я слишком редко беру инсулин, и мне положено больше, и надо чаще приходить и чаще забирать. А потом, когда я прихожу за инсулином, мне говорят: «Ой, а вы знаете, мы вам уже на месяц выписали». Я не понимаю, куда деваются остатки инсулина, который мне положен».

Инсулин есть не во всех столичных аптеках. На вопрос Юрия, что ему делать, поскольку он может не дойти до аптеки, врач посоветовала обратиться к терапевту, а тот, по ее словам, вызовет скорую помощь.