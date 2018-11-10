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Россияне почтят память павших в Первую мировую
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Россияне в Париже почтят память павших в Первую мировую войну 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Русскоязычные жители Франции почтят память павших в Первую мировую войну в столетнюю годовщину окончания первого в мировой истории глобального конфликта, рассказал РИА Новости преподаватель предмета "русские язык и цивилизация" в Национальном институте восточных языков и цивилизаций (INALCO), глава координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев.
"В разных регионах Франции ее русскоязычные жители будут участвовать в мемориальных мероприятиях. В Париже представители русскоязычной диаспоры возложат цветы к памятнику солдатам Русского экспедиционного корпуса", — сказал он.
В 1916 году верная своим обязательствам, Россия направила экспедиционный корпус для содействия союзникам на западном фронте. Его основной контингент защищал вместе с французскими войсками регион Шампань-Арденны. Особо отличилась русская пехота под Реймсом, преградив путь на Париж немецким дивизиям.
Памятник солдатам Русского экспедиционного корпуса был открыт в Париже летом 2011 года в ходе визита Владимира Путина, тогда российского премьера. Монумент установлен в историческом квартале столицы на правом берегу Сены, неподалеку от дворца Гран-Пале и моста Александра III, в царствование которого был заключен Русско-французский союз.
По словам главы совета соотечественников, "в некоторых университетах и школах пройдут научные конференции и лекции, посвященные теме Первой мировой войны", в которых, конечно, участие будут принимать и русскоязычные жители Франции.
"Думаю, что для многих из нас это возможность еще раз вспомнить о миллионных жертвах, которые понесло человечество, решительно высказаться против войны, за мир и взаимопонимание между народами", — добавил историк.
По его словам, "мировая война не пришла извне, она родилась в лоне самой европейской цивилизации".
"Она родилась из неспособности дипломатов находить взаимоприемлемые решения проблем, родилась на основе представления о том, что война — событие героическое и красивое, легитимный способ защиты интересов страны и ее границ — или экспансии. Из слепой веры обществ политикам и масс-медиа, из примитивной ксенофобии, которая в момент конфликта "вдруг" умело была раздута до огромных размеров", — говорит Шепелев.
Он считает, что "память о той войне должна служить всем нам серьезным предостережением: мир хрупок, а война может разразиться в самом мирном и "цивилизованном" месте нашей планеты — веди многие предпосылки и причины войн так и не ликвидированы".
Столетие со дня окончания Первой мировой будет широко отмечаться во Франции в воскресенье, 11 ноября. На Форум мира, приуроченный к торжественной дате, соберутся несколько десятков мировых лидеров и глав правительств, состоятся памятные церемонии у Триумфальной арки и в других мемориальных местах.
"Я надеюсь, что для политиков и дипломатов будет полезно осознать, что тяжелое наследие той войны успешно преодолевается обществами стран, участвовавших в ней. Память о Первой мировой — в отличие от Второй — уже почти не создает серьезных конфликтов на европейской сцене международных отношений", — говорит преподаватель.
"Вот этим опытом преодоления конфликта и выхода из войны, общим трагическим историческим опытом, думаю, будет полезно поделиться и воспользоваться политикам, перед которыми стоят срочные задачи урегулирования конфликта в Донбассе, не говоря уже о Ближнем Востоке", — продолжает собеседник.
Он уверен, "что гражданские общества наших стран должны более жестко ставить перед своими правительствами задачу предотвращения новых вооруженных конфликтов и деэскалации гонки вооружений — без нашего активного участия в борьбе за мир политикам не удастся решить эти задачи".
Памятная доска около обелиска воинам Русского экспедиционного корпуса архитектора Константина Фомина во Франции.

Разница в восприятии

В силу своей работы — как в институте, так и в совете соотечественников — Шепелеву немало приходится общаться как с французами, так и с проживающими во Франции россиянами. Он поделился наблюдениями о том, как разнится у двух этих категорий людей отношение к Первой мировой.
"Для россиян память о Первой мировой войне, конечно, менее значима, чем во французском обществе. Как цели той войны, так и ее жертвы и подвиги гораздо менее заметны в современной исторической памяти и в России, и у русскоязычных жителей Франции последних волн эмиграции. Память о Великой Отечественной войне, напротив, имеет для русскоязычной общины Франции более фундаментальную и сплачивающую роль — эта война видится как справедливая и направленная на спасение человечества от нацизма, а участие в ней предков — предмет гордости", — объясняет собеседник агентства.
Он подчеркивает, что "в последние годы можно наблюдать развитие диалога носителей исторической памяти двух стран: представители русскоязычной общины все чаще участвуют в мемориальных церемониях, посвященных событиям Первой мировой войны, а французы приходят на акции русскоязычной общины, посвященные Великой Отечественной войне — в первую очередь на народное шествие "Бессмертный полк", которое проходит уже четыре года и во Франции".
По его словам, этот диалог можно только приветствовать.
Важной страницей в истории как Первой мировой войны, так и России, Шепелев называет историю российских солдат во Франции. "Участие Русского экспедиционного корпуса в боях против германской армии неоднократно становилось предметом мемориальных церемоний с участием французских и российских политиков и представителей общественности", — говорит он.
Историк вспоминает в этом контексте и восстание в лагере Русского корпуса в коммуне Ла-Куртин осенью 1917 года. Тогда российские солдаты требовали прекращения участия в военных действиях и возвращения в Россию.
"Подавленное французскими военными силами и оставшимися лояльными Временному правительству российскими частями, это восстание вошло в череду акций сопротивления войне, которые имели место с обеих сторон фронта. Оно стало и одним из первых вооруженных эпизодов следующего этапа политических изменений в России, одним из основных пунктов программы которых было завершение войны", — рассказывает Шепелев.
"И участие российских солдат в войне на территории Франции, и их восстание против ее продолжения — события, вписывающиеся в общеевропейский мемориальный пейзаж Первой мировой войны, и представляющие собой новые темы — мосты для диалога историков и обществ Франции и России", — говорит историк.
Культурное наследие войны
Первая мировая война повлекла за собой технологическую революцию и изменения в мировой культуре. Среди знаменитых людей, сражавшихся в ту войну, был создатель Винни Пуха Алан Милн, автор "Властелина колец" Джон Толкин и Эрнест Хемингуэй, написавший роман "Прощай оружие". Однако и русская литература хранит память о той войне.
"В отечественной литературе я бы выделил антивоенную публицистику Льва Толстого, в частности знаменитую статью "Одумайтесь!", написанную им в 1904 году. Сегодня мы читаем ее как предсказание еще более страшной войны — мировой, предостережение великого писателя, которое не было услышано современниками", — напоминает Шепелев.
Но на Толстом список не заканчивается. "Кто из авторов, на ваш взгляд, наиболее полно показал ужасы войны, депрессию после нее?" — на этот вопрос Шепелев продолжает называть книги и фильмы, перемешивая популярные и забытые.
"Железный поток" Александра Серафимовича документально отразил беспощадную жестокость "эпилога" Первой мировой — войны гражданской. Нельзя не вспомнить "На Западном фронте без перемен" Ремарка и "Смерть героя" Олдингтона, "Тропы славы" Хэмфри Кобба и одноименный фильм, снятый в 1957 году по этой книге Стэнли Кубриком. Кстати, он вышел во Франции только 17 лет спустя, настолько жестко для того времени режиссер поднял запретную тему — принуждение солдат к войне их командованием и жестокие репрессии против нежелающих воевать", — перечисляет историк.
"Галлиполи" Питера Уира (1981) продолжает линию фильмов, показывающих, что за "романтизмом" войны скрывается на самом деле страшная мясорубка. Что же касается темы коммуникации между культурами — на войне и несмотря на войну — то здесь нельзя не упомянуть прекрасный человечный фильм Кристиана Кариона "Счастливого Рождества" (2005), рассказывающий о том, как простым солдатам удается приостановить бойню и увидеть друг в друге людей и друзей", — говорит Шепелев.

Настоящее и будущее

После войны в 1919 году Германия подписала Версальский мирный договор, составленный странами-победителями, в том числе США, Францией, Британией и Бельгией. Согласно договору Германия возвращала Франции Эльзас и Лотарингию, Бельгии — округа Мальмеди и Эейпен, Польше — Познань и ряд других территорий, в том числе город Данциг. Германия принимала на себя обязательства уважать суверенитет Австрии, Польши и Чехословакии и лишалась своих колоний. Вооруженные силы Германии были ограничены сухопутной армией в 100 тысяч человек, обязательная воинская повинность отменялась, развитие вооружений, в том числе технически наиболее перспективных, фактически запрещались. Кроме того, страны Антанты обязали Германию возместить понесенные ими, в том числе гражданским населением, потери и убытки.
Некоторые историки называют этот договор одной из причин Второй мировой войны.
"С окончанием Первой мировой войны в Европе не было покончено с национализмом, расизмом, культом военной силы, экспансионизмом. Остались и развивались ксенофобия и представление о других народах как о неполноценных. Это не были просто идеи, витающие в воздухе, — многие европейские страны в межвоенный период вели жестокую колониалистскую политику, где эти мысли получали реализацию", — говорит Шепелев.
Он добавляет, что "попытки "профилактики" войны разными способами — от пацифистских движений и ненасильственных акций до радикальных социальных революций, которые должны были ликвидировать "классовые" предпосылки войн — не сработали в масштабах всей Европы, а ее раскол на "социалистическую" и "капиталистическую" только усугубил ситуацию".
"Только после Второй мировой войны обе стороны смогли окончательно реализовать принцип мирного сосуществования государств с разными социальными системами — что спасло Европу от новых войн. Печально признавать это, но, пожалуй, только угроза ядерного апокалипсиса заставила европейцев серьезно заняться стабилизацией Европы и ее разоружением в 1970-1980-е годы. Увы, оно было непоследовательным и неокончательным", — добавляет ученый.
На вопрос, почему именно Германия стала очагом новой войны в Европе и мире, он приводит несколько причин. Среди них милитаристская традиция, экспансионистская стратегия крупного капитала и политических элит, идеология собственного превосходства — научного, технологического, культурного — над соседями, ставшие благоприятной почвой для нацизма.
"Есть ли опасность возвращения человеконенавистнических идеологий в Европе? Параллельно с глобальным усилением мобильности населения, межкультурного диалога и всевозможных обменов, стиранием межгосударственных границ в Европе идет и усиление ультраправых партий и режимов, не гнушающихся примитивной ксенофобией и милитаризмом. Какая из тенденций одержит верх? Думаю, что это зависит от всех нас, но поводов для слепого оптимизма нет", — говорит собеседник.
Сейчас, считает Шепелев, "наш мир не застрахован от новых глобальных конфликтов".
"Система сдержек и противовесов может быть легко подорвана действиями одной партии, находящейся у власти в одной из ведущих стран мира: очередной опасный пример этого мы увидели буквально несколько недель назад с началом одностороннего пересмотра "старых" договоров об ограничении ядерных вооружений", — напоминает он.
Историк при этом считает, что "международная дипломатия нередко неэффективна".
"Развитые страны периодически демонстрируют свою готовность к войне и отправляются в "крестовый поход" в страны Третьего мира, нередко с более чем неясными и непросчитанными последствиями и опасно сталкиваясь с конкурентами. А вот крупный сдерживающий фактор, сыгравший важную роль в разрядке напряженности в 60-80-е годы XX века, с тех пор серьезно ослаб", — заключает он, говоря о массовом международном движении за мир.
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