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Коллеги скинулись на лотерейные билеты и выиграли
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Коллеги скинулись на лотерейные билеты и выиграли миллион 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Michigan Lottery
Сотрудники компании из американского штата Мичиган сообща купили лотерейные билеты и выиграли миллион долларов (67 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.
«Когда джекпоты в лотереях Mega Millions и Powerball стали большими, начальник сказал собирать деньги и пообещал, что удвоит нашу сумму», — рассказал один из членов лотерейного клуба. От участия в затее отказались только три человека.
В итоге удалось собрать 212 долларов. За билетами послали одну из сотрудниц. Она должна была купить равное количество билетов Mega Millions и Powerball, но перепутала и потратила все деньги на Mega Millions. Выигрышным оказался один из лишних билетов, купленных по ошибке.
Коллеги заранее договорились, что поделят выигрыш поровну и не будут считать, кто и сколько заплатил за билеты. Деньги внесли 27 человек, и теперь каждый из них получит примерно 47 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей) без учета налогов.
«У всех немного разные планы, но я знаю, что многие собираются поделиться с родственниками и заплатить за обучение в колледже. И я не удивлюсь, если увижу на парковке возле офиса несколько новых автомобилей», — говорит один работников компании.
В октябре сообщалось, что любитель лотерей из американского штата Нью-Джерси, не успевший приобрести билет из-за перелома ноги, принял участие в больничном сообществе по закупке лотерейных билетов и вместе с другими пациентами и врачами выиграл миллион долларов.
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