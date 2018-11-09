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Эксперты вступились за судью Хахалеву
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Эксперты вступились за судью Хахалеву 

Рамблер 1 час назад
Фото: Sputnik / Stringer
Опрошенные РАПСИ эксперты считают, что краснодарская судья Елена Хахалева могла стать жертвой заказной кампании.
РАПСИ отмечает, что «кампания по информационному давлению» на Хахалеву продолжается более года, но по всем претензиям к ней (свадьба дочери и подлинность диплома) были проведены проверки, и информация о нарушениях не подтвердилась.
Адвокат Даниил Берман подчеркнул, что Хахалеву «поливают грязью» все — от блогеров до таксистов, — хотя нигде нет данных, которые могут поставить под сомнение наличие у нее высшего юридического образования.
«Теперь точно можно сказать, что любого человека можно совершенно безнаказанно поливать грязью, в том числе на федеральных каналах», — заявил Берман.
По его мнению, всё происходящее с Хахалевой — это «явно заказная кампания с очень хорошим бюджетом».
«Полагаю, что имеют место умышленные «вбросы», направленные на усугубление недоверия народа к судьям и чиновникам», — подчеркнул адвокат.
Политолог Юрий Самонкин заявил, что против Хахалевой могли развязать кампанию ради «мести в отношении деятельности должностного лица».
16 июля прошлого года адвокат Сергей Жорин опубликовал информацию о свадьбе дочери Хахалевой. Жорин утверждал, что на это мероприятие было потрачено около двух миллионов долларов, а гостей свадьбы развлекали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.
По словам самой Хахалевой, свадьбу оплатил отец девушки Роберт Хахалев, с которым судья находится в разводе. Также судья подчеркивала, что сумма в два миллиона долларов «взята с потолка». По ее словам, популярные артисты присутствовали на свадьбе «в качестве гостей».
Резонанс вокруг свадьбы дочери Хахалева назвала «местью за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение». О каком именно решении идет речь, она не уточнила.
РАПСИ подчеркивает, что краевая коллегия по судейскому корпусу провела проверку из-за новостей о свадьбе и пришла к выводу, что публикации СМИ не соответствуют действительности.
Агентство отмечает, что после закрытия «свадебной темы», в Сети появились вбросы о дипломе судьи, но Хахалева представила официальные документы. Они доказывают, что у нее есть два высших юридических образования.
Специалисты по пиару и seo-продвижению заявили РАПСИ, что видят в ситуации с судьей признаки информационной атаки: множество источников, совпадения по времени публикаций, использование острых тем и тезисов, отсутствие фактуры. Стоимость «заказа» они оценили в 7-15 миллионов рублей.
По мнению политолога Юрия Самонкина, если государство не вмешается в ситуацию Хахалевой, информационные атаки «корпораций и других заинтересованных лиц» на судей могут продолжиться, что может поставить под угрозу независимость судебной системы в целом.
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