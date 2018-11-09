Автор инициативы лишить Ефремова звания ждет Ахеджакову

Автор инициативы лишить Ефремова звания теперь ждет мнения Ахеджаковой

Автор предложения лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста блогер Вадим Манукян не согласился с критикой в свой адрес и заявил, что для полного букета мнений ему не хватает мнения Лии Ахеджаковой.

По словам Манукяна, теперь он ждет, что на эту тему выскажется актриса Лия Ахеджакова.

«Жду теперь еще и Ахеджакову с высказыванием на эту тему. Тогда будет полный букет мнений. Хотя она наверняка снова расскажет про "кровавый режим" и "37-й год"», — сказал он «Федеральному агентству новостей».

Ранее в Госдуме отвергли предложение Вадима Манукяна лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России. Первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко отметил, что не согласен с высказываниями Ефремова на тему российско-украинских отношений, однако считает, что свое звание Ефремов получил не за них, а за свой талант.