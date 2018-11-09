Автор инициативы лишить Ефремова звания снова заговорил

Автор предложения лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста блогер Вадим Манукян не согласился с критикой в свой адрес и заявил, что для полного букета мнений ему не хватает мнения Лии Ахеджаковой.
Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ ростовский блогер Вадим Манукян раскритиковал артистов, которые заступились за Михаила Ефремова, в числе которых были первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре режиссер Владимир Бортко, актер Михаил Пореченков и музыкант Андрей Макаревич.
По словам Манукяна, теперь он ждет, что на эту тему выскажется актриса Лия Ахеджакова.
«Жду теперь еще и Ахеджакову с высказыванием на эту тему. Тогда будет полный букет мнений. Хотя она наверняка снова расскажет про "кровавый режим" и "37-й год"», — сказал он «Федеральному агентству новостей».
Ранее в Госдуме отвергли предложение Вадима Манукяна лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России. Первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко отметил, что не согласен с высказываниями Ефремова на тему российско-украинских отношений, однако считает, что свое звание Ефремов получил не за них, а за свой талант.