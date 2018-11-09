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Россияне высказались об инциденте с изнасилованием дознавателя
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Россияне высказались об инциденте с изнасилованием дознавателя 

Рамблер 2 часа назад
Фото: соцсети
Более половины россиян (52 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, назвали историю с изнасилованием башкирской дознавательницы «очень запутанной». По их мнению, делать выводы пока сложно.
Респондентам задали такой вопрос: «Вы верите обвинениям в изнасиловании, выдвинутым против сотрудников башкирской полиции?». «Да» ответили 30 процентов опрошенных.
Еще 18 процентов респондентов ответили «нет». Они считают, что полицейских «очернили».
Всего в опросе приняли участие 25 063 человека.
Троих полицейских из Башкирии 31 октября задержали по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.
СМИ называют пострадавшую девушку дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии. Фигурантами дела стали начальники отделов полиции. Их уволили из МВД, затем суд отправил всех троих под арест на два месяца.
«Коммерсант» сообщал, что перед преступлением полицейские распивали алкоголь в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Там же было совершено изнасилование.
По информации Gorobzor, ДНК-экспертиза выявила биоматериалы одного из полицейских на теле девушки. Также специалисты обнаружили множественные повреждения тканей ее тела.
Адвокат одного из фигурантов дела заявил, что девушка отказывается от проверки на «детекторе лжи», запрошенной его подзащитным.
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