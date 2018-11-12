Глава Башкирии возмутился травлей полицейских из-за изнасилования

Глава Башкирии призвал не травить полицейских из-за скандала в Уфе

И.о. главы Башкирии Радий Хабиров призвал не «травить» коллег полицейских из Уфы , обвиненных в изнасиловании дознавательницы. Об этом чиновник написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Хабиров отметил, что теперь даже в свой профессиональный праздник — День сотрудника органов внутренних дел — лица у полицейских не радостные.

«<…> Если мы их сейчас не поддержим, то кому будем кричать «помогите», в случае чего? <…> Надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок, чтобы жизнь людей становилась лучше», — заявил Хабиров.

В то же время он признал, что порядка в рядах полицейских должно быть больше.

Глава региона отметил, что из-за коллег полицейские слышат в свой адрес множество незаслуженных проклятий. Он подчеркнул, что у правоохранителей тяжелая жизнь и трудная, неблагодарная работа с низкой зарплатой.

Троих полицейских из Башкирии 31 октября задержали по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.

СМИ называют пострадавшую девушку дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии. Фигурантами дела стали начальники отделов полиции. Их уволили из МВД, затем суд отправил всех троих под арест на два месяца.