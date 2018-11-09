В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг Ефремова

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию вокруг актёра Михаила Ефремова, в том числе предложение лишить его звания заслуженного артиста России.
«Мне кажется, когда им всем давали звания заслуженных и народных артистов, — они и вправду были хорошими артистами. Им давали не за нынешнее, а за другое. И сегодня лишать звания… я бы не стал этого делать», — заявил депутат.
По его словам, Ефремов — талантливый актёр, который обратил свой талант на то, чтобы «помогать злу».
Как добавил Милонов, есть большая разница между критическим отношением к негативным явлениям, и тем, что делает актёр.
Ранее Ефремов рассказал об «имперском мороке» России.
Актёр Михаил Пореченков прокомментировал в беседе с НСН предложение лишить Ефремова звания заслуженного артиста России.