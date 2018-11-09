В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг Ефремова

В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг Михаила Ефремова

«Мне кажется, когда им всем давали звания заслуженных и народных артистов, — они и вправду были хорошими артистами. Им давали не за нынешнее, а за другое. И сегодня лишать звания… я бы не стал этого делать», — заявил депутат.

По его словам, Ефремов — талантливый актёр, который обратил свой талант на то, чтобы «помогать злу».

Как добавил Милонов, есть большая разница между критическим отношением к негативным явлениям, и тем, что делает актёр.

Ранее Ефремов рассказал об «имперском мороке» России.