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Новый Уренгой отказался превращаться в гей-столицу
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Новый Уренгой отказался превращаться в гей-столицу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Администрация Нового Уренгоя не согласовала проведение митинга за превращение города в гей-столицу России, сообщил инициатор мероприятия ЛГБТ-активист Николай Алексеев.
«Власти Нового Уренгоя запретили проведение в газовой столице России шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, в том числе с призывом к превращению Нового Уренгоя в гей-столицу России», — написал Алексеев во «ВКонтакте».
Отказ в проведении митинга администрация Нового Уренгоя объяснила законом о защите детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию, сообщает Ura.ru.
Алексеев собирается обжаловать отказ в суде и при необходимости готов дойти до ЕСПЧ.
«Мы просто хотим добиться проведения официального согласованного властью мероприятия. Ведь даже оппозиционным политикам согласовывают проведение их митингов, хоть и переносят в парки, на окраины. А мы сами подали заявление о проведение в гайд-парке и согласны были перенести в любое другое место», — сказал он.
Алексееву ранее отказали в 310 городах в проведении митингов в поддержку прав сексуальных меньшинств.
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