Что творят россияне в Финляндии

Эксперты назвали основные нарушения россиян в Финляндии

Российские туристы не дают взяток финским пограничникам и таможенникам, но часто подделывают «зеленые карты», сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на Пограничную охрану Финляндии. Там уточнили, что с 1 января по 31 октября 2018 года пограничные пункты пропуска пересекли около шести миллионов человек, 78% из которых — граждане РФ.

В основном россияне, преимущественно жители Петербурга и Ленинградской области, ездят в приграничные города Финляндии — Иматру, Лаппеенранту, Коуволу. Чаще всего они едут на шопинг или на короткий отдых на выходные, уточняет РИА Новости.

Самые частые нарушения граждан РФ при прохождении погранконтроля — это просроченная виза и подделка «зеленой карты» (финского полиса ОСАГО, который должны приобрести въезжающие в Финляндию автомобилисты). Но чаще всего россиян штрафуют в соседней стране за хранение опасных предметов и средств самообороны, а также за антирадар — этот «девайс» нельзя ввозить в Финляндию даже в неработающем виде. Ежегодно на российско-финской границе выписывают 3,5 тысячи штрафов за различные нарушения. Случается, ловят и пьяных водителей: в этом году зафиксировано 57 таких случаев.

Российским туристам стоит помнить, что ввозить алкоголь в Финляндию можно только в том случае, если пребывание в этой стране займет более 72 часов. При этом запрещен ввоз мяса и любой мясной продукции, молока и молочных продуктов.