Ещё
Что творят россияне в Финляндии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты назвали основные нарушения россиян в Финляндии 

BFM.RU + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские туристы не дают взяток финским пограничникам и таможенникам, но часто подделывают «зеленые карты», сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на Пограничную охрану Финляндии. Там уточнили, что с 1 января по 31 октября 2018 года пограничные пункты пропуска пересекли около шести миллионов человек, 78% из которых — граждане РФ.
В основном россияне, преимущественно жители Петербурга и Ленинградской области, ездят в приграничные города Финляндии — Иматру, Лаппеенранту, Коуволу. Чаще всего они едут на шопинг или на короткий отдых на выходные, уточняет РИА Новости.
Самые частые нарушения граждан РФ при прохождении погранконтроля — это просроченная виза и подделка «зеленой карты» (финского полиса ОСАГО, который должны приобрести въезжающие в Финляндию автомобилисты). Но чаще всего россиян штрафуют в соседней стране за хранение опасных предметов и средств самообороны, а также за антирадар — этот «девайс» нельзя ввозить в Финляндию даже в неработающем виде. Ежегодно на российско-финской границе выписывают 3,5 тысячи штрафов за различные нарушения. Случается, ловят и пьяных водителей: в этом году зафиксировано 57 таких случаев.
Российским туристам стоит помнить, что ввозить алкоголь в Финляндию можно только в том случае, если пребывание в этой стране займет более 72 часов. При этом запрещен ввоз мяса и любой мясной продукции, молока и молочных продуктов.
BFM.RU: последние новости
Михаила Ефремова предложили лишить звания заслуженного артиста России Большинство продавцов в России признались, что торгуют контрафактом Внучка советского летчика нашла могилу деда в Испании
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обвиним Россию!» В США не могут подсчитать голоса86
Насильник дознавателя попросил костюм Balenciaga в СИЗО167
Винокур отреагировал на ситуацию вокруг Ефремова20
Москвичку в лифте убил бывший полицейский267
В СК рассказали подробности о керченском стрелке
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«С мальчиком некрасиво вышло»: кто убил мать и сына
Происшествия Статьи
00:19
В Киеве прогремели три взрыва
В мире Украина
00:25
Москве пригрозили снежным ударом
Погода Новости Москвы
00:21
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
Происшествия
01:13
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Криминал Статьи
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
03:07
Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
Политика
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение