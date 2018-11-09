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Колокольцев заявил об ударе по МВД из-за дела Захарченко
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Дело Захарченко нанесло репутационный удар МВД, заявил Колокольцев 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Дело полковника Дмитрия Захарченко нанесло сильный урон имиджу МВД, но большинство случаев коррупции в ведомстве выявляются силами сотрудников собственной безопасности, заявил в пятницу глава МВД Владимир Колокольцев в эфире канала "Россия-24".
"Не скрою, это было очень сильным репутационным ударом по имиджу министерства внутренних дел, но могу сказать, что подавляющее большинство подобных фактов выявляются сотрудниками наших подразделений собственной безопасности", — заявил Колокольцев, отвечая на вопрос о задержании Захарченко по подозрению в коррупции.
Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.
Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
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