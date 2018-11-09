Пореченков вступился за Ефремова

Михаил Ефремов — «прекрасный» актер и не заслуживает лишения звания Заслуженного артиста России. Об этом «Национальной службе новостей» заявил его коллега Михаил Пореченков.
Ранее эксперт совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян, осудив нелицеприятные высказывания Ефремова в адрес России, а в особенности те, что он делал во время выступлений на Украине, призвал лишить актера почетного звания.
«Меня это не интересует. По барабану», — прокомментировал инициативу сам Ефремов.
Пореченков же отметил, что почетным званием Ефремов был награжден не за свои высказывания о родной стране, а за «какие-то творческие вещи». Поэтому было бы неправильно лишать актера звания из-за произнесенных им слов.
Ранее о том же заявил и депутат Госдумы Владимир Бортко. При этом режиссер и замглавы думского комитета по культуре подчеркнул, что не согласен со скандальными мнениями актера о России, так же как и «большинство нашего народа».