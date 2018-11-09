Пореченков вступился за Ефремова

Пореченков высказался за сохранение звания Заслуженного артиста РФ Ефремову

Ранее эксперт совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян, осудив нелицеприятные высказывания Ефремова в адрес России, а в особенности те, что он делал во время выступлений на Украине, призвал лишить актера почетного звания.

«Меня это не интересует. По барабану», — прокомментировал инициативу сам Ефремов.

Пореченков же отметил, что почетным званием Ефремов был награжден не за свои высказывания о родной стране, а за «какие-то творческие вещи». Поэтому было бы неправильно лишать актера звания из-за произнесенных им слов.