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Новый Уренгой предложили сделать гей-столицей России
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Новый Уренгой предложили сделать гей-столицей России 

Lenta.ru 36 минут назад
Активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев подал в администрацию Нового Уренгоя уведомления о проведении в городе гей-парадов и митингов, один из которых будет посвящен превращению города в российскую гей-столицу. Документы опубликованы на странице Алексеева «ВКонтакте».
«Почему бы Новому Уренгою не стать не только газовой, но и геевской столицей России? Газ приносит большой доход, но и геи по всему миру приносят не меньшую экономическую выгоду!», — написал Алексеев.
Активисты планируют провести три мероприятия: митинг «От газовой до геевской столицы России» с призывом превратить Новый Уренгой в российскую гей-столицу и центр международного гей-туризма, шествие в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав гендерных меньшинств в России, а также митинг против проявления гомофобии и трансфобии. Все акции намечены на 18 ноября.
Алексеев отметил, что Новый Уренгой стал 311–м городом России, где поданы уведомления о проведении ЛГБТ-митингов. Активисты уже пытались согласовать акции в столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде, однако получили отказ. Дело было направлено в ЕСПЧ.
В сентябре Жигулевский городской суд Самарской области признал незаконным запрет на проведение гей-парада, вынесенный местной администрацией. Суд указал на то, что цели шествия не противоречат российскому законодательству, в том числе законодательству о запрете гей-пропаганды, и обязал администрацию города повторно рассмотреть заявку в течение трех дней. Организатором этой акции также выступил Алексеев.
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