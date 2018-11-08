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Крым поблагодарил США за рекламу санаториев
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Власти Крыма поблагодарили США за рекламу крымских санаториев 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Включение трех крымских санаториев в санкционный список США станет для них хорошей международной рекламой и оценкой качества, заявил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Ранее спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе. В число девяти организаций, которые попали под санкции — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, который в конце 2017 года приобрел на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".
"Благодаря этим санкциям, в мире не только популяризируется Крым, но и его санаторно-курортные объекты. Эти санкции с одной стороны не нанесут Крыму никакого ущерба, а с другой — станут хорошей дополнительной международной рекламой трем лечебно-оздоровительным центрам. Теперь иностранные туристы захотят побывать в санаториях, против которых выступает США. Ведь это значит, что там есть что-то действительно уникальное. Это высшая оценка качества нашим объектам оздоровления", — сказал Черняк.
По его словам, санатории продолжат свою работу. Сегодня в их развитие уже вкладывают деньги инвесторы.
"На работу и развитие санаториев эти санкции не повлияют", — сказал собеседник агентства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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