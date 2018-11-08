Крым поблагодарил США за рекламу санаториев

Власти Крыма поблагодарили США за рекламу крымских санаториев

Включение трех крымских санаториев в санкционный список США станет для них хорошей международной рекламой и оценкой качества, заявил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк

"Благодаря этим санкциям, в мире не только популяризируется Крым, но и его санаторно-курортные объекты. Эти санкции с одной стороны не нанесут Крыму никакого ущерба, а с другой — станут хорошей дополнительной международной рекламой трем лечебно-оздоровительным центрам. Теперь иностранные туристы захотят побывать в санаториях, против которых выступает США. Ведь это значит, что там есть что-то действительно уникальное. Это высшая оценка качества нашим объектам оздоровления", — сказал Черняк.

По его словам, санатории продолжат свою работу. Сегодня в их развитие уже вкладывают деньги инвесторы.

"На работу и развитие санаториев эти санкции не повлияют", — сказал собеседник агентства.