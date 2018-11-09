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Кресло Хокинга продано по рекордной цене
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Инвалидное кресло Хокинга продали в 30 раз дороже исходной стоимости 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Jonathan Short/Invision/AP
Лондонский аукционный дом Christie’s продал инвалидное кресло британского физика Стивена Хокинга за 393 тысячи долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.
Первоначально кресло оценили в 13 тысяч долларов, итоговая стоимость оказалась в 30 раз больше. Помимо кресла была продана диссертация Хокинга 1965 года «Свойства расширяющихся Вселенных». За нее отдали 767 тысяч долларов, что более чем в три раза превысило ожидаемую цену. Вырученные средства будут переданы двум благотворительным организациям — фонду Стивена Хокинга и Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательного нейрона (Motor Neurone Disease Association).
Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, спустя 22 года он потерял способность говорить. Хокинг стал одним из знаменитых физиков-теоретиков современности. Ученый скончался 14 марта 2018 года в своем доме в Кембридже.
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