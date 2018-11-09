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«Победа» отменила рейсы в Калининград
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«Победа» отменила рейсы в Калининград из-за сбоя в системах аэропорта 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Авиакомпания "Победа" отменяет рейсы в/из Калининграда из-за отключения системы точного захода на посадку. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Победы". В Храброво опровергли отключение этих систем.
"По неизвестным для нас причинам на аэродроме Калининграда отключена система точного захода на посадку, и мы вынуждены отменять рейсы несмотря на то, что аэродром Калининграда сертифицирован по II категории ИКАО, все самолеты "Победы" оснащены лучшим и самым современным оборудованием для выполнения взлет-посадок в сложных метеоусловиях, а пилоты обладают высочайшей квалификацией, имеют все необходимые допуски и могут обеспечить абсолютную безопасность в сложных метеоусловиях. "Победа" намерена взыскать все убытки, понесенные в результате отключенной системы точного захода на посадку", — сказал он.
По данным онлайн табло Храброво, накануне были отменены два рейса "Победы" из Санкт-Петербурга, один из Москвы (соответственно, не были выполнены рейсы из Храброво в Москву и Санкт-Петербург). Сегодня также отменен рейс из Санкт-Петербурга.
"Мы сертифицированы по первой категории ИКАО. Откуда они взяли вторую нам неизвестно. Система точного захода на посадку ни вчера, ни сегодня у нас не отключалась. Никаких жалоб, заявок от "Победы" по этому поводу ни в аэропорт Храброво, ни в центр ОВД не поступало. Поэтому мы можем сказать, что все, что указано, не соответствует действительности вообще", — сообщила ТАСС помощник гендиректора Храброво Наталья Грицун.
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