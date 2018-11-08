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Москалькова рассказала об отношениях российских омбудсменов с властями
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Москалькова рассказала об отношениях российских омбудсменов с властями 

Ридус 2 часа назад
Фото: ТАСС
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что предложения российских омбудсменов пользуются большой поддержкой со стороны властей. По ее мнению, отношения между правозащитниками и органами государственной власти строятся в конструктивном ключе.
«Это помогает поднять институт защиты прав человека на высокий уровень», — отметила Москалькова, выступая на II Международной конференции по проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве.
В частности, омбудсмен обратила внимание на участие властейв работе по восстановлению прав больших групп граждан.
Это происходит благодаря своевременному разворачиванию программ по просьбе уполномоченных по правам человека, в том числе это было связано с защитой прав валютных ипотечников, а еще тех людей, которые не получили зарлату в результате банкротства предприятий, — сказала Москалькова.
В этом году Международная конференция «Проблема защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», которая проводится в Москве уже во второй раз, посвящена 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию принятия Конституции России. мероприятии принимают участие представители 16 государств. В основном это общественные деятели из ООН и Совета Европы.
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