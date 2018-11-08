Москалькова рассказала об отношениях российских омбудсменов с властями

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что предложения российских омбудсменов пользуются большой поддержкой со стороны властей. По ее мнению, отношения между правозащитниками и органами государственной власти строятся в конструктивном ключе.

«Это помогает поднять институт защиты прав человека на высокий уровень», — отметила Москалькова, выступая на II Международной конференции по проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве.

В частности, омбудсмен обратила внимание на участие властейв работе по восстановлению прав больших групп граждан.

Это происходит благодаря своевременному разворачиванию программ по просьбе уполномоченных по правам человека, в том числе это было связано с защитой прав валютных ипотечников, а еще тех людей, которые не получили зарлату в результате банкротства предприятий, — сказала Москалькова.