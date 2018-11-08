Масляков получил грамоту за заслуги перед Москвой

Об этом сообщает Агентство "Москва".
Масляков стал первым среди награждаемых на традиционной церемонии публичных деятелей Москвы. Телеведущий и президент общества с ограниченной ответственностью телевизионного творческого объединения "АМиК" поблагодарил ведомство за оценку его работы и поздравил его с 25-летием.
Почетными грамотами и благодарностями Мосгордумы также были награждены более 50 человек. Среди них актриса театра и кино, Ирэна Морозова, начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов, глава управы района Соколиная гора Александр Аксенов, главный редактор газеты «Московская правда» Шод Муладжанов, художник-скульптор Олег Закоморный, ряд сотрудников «Завода им. И. Лихачева» и Городской клинической больницы им. В. Виноградова.
Ранее стало известно, что в Мосгордуме предложили увековечить память участников Битвы под Москвой. Место и формат музея будут определены к 2019 году.