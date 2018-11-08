Масляков получил грамоту за заслуги перед Москвой

Александр Масляков получил грамоту за заслуги перед городом

Об этом сообщает Агентство "Москва".

Масляков стал первым среди награждаемых на традиционной церемонии публичных деятелей Москвы . Телеведущий и президент общества с ограниченной ответственностью телевизионного творческого объединения "АМиК" поблагодарил ведомство за оценку его работы и поздравил его с 25-летием.

Ранее стало известно, что в Мосгордуме предложили увековечить память участников Битвы под Москвой. Место и формат музея будут определены к 2019 году.