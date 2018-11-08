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Опрос: какой юмор нужен россиянам на ТВ
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Опрос: какой юмор нужен россиянам на ТВ 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: кадр из сериала "Наша Раша"
Более половины россиян (51 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что юмор на телевидении должен быть добрым и не провоцировать конфликты.
У респондентов спросили: «Юмор на ТВ должен быть острым или безобидным?». 46 процентов опрошенных выбрали острый юмор, потому что «иначе не интересно».
Три процента респондентов затруднились с ответом на вопрос.
Всего в опросе приняли участие 4722 человека.
Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что жителям Чечни не понравлюсь новая пародия Михаила Галустяна на главу региона Рамзана Кадырова. В номере, о котором идет речь, изображающий Кадырова Галустян показывает Александру Ревве носорога и прозревшего крота в Чечне. Затем Ревва замечает петуха и сообщает об этом.
«Ты что мне говоришь? У нас в Чечне петухов нет. Это куриный муж», — ответил комик.
Как отмечает «КП», некоторые пользователи сочли, что Галустян «вышел за рамки дозволенного». По их мнению, это уже не юмор, а высмеивание.
Ранее Галустян уже изображал Кадырова в КВН. Тогда главе Чечни номер понравился. Кадыров рассказал, что они репетировали вместе с Галустяном.
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