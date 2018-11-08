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Жалобы на харассмент довели жительницу Урала до суда
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Жалобы на харассмент довели жительницу Урала до суда 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывшая сотрудница ППС Челябинска Любовь Герасимова может предстать перед судом за жалобы на сексуальные домогательства. Региональное управление МВД готовит иск о защите чести и достоинства.
Служебная проверка не подтвердила факты, изложенные женщиной, сообщает URA.RU.
«Опрошены бывшие коллеги женщины, ее руководители. Факты, изложенные женщиной, не подтвердились. От бывшей сотрудницы ППСП за период ее службы и после увольнения жалоб или заявлений о домогательствах в следственные органы не поступало», — заявили в полицейском управлении.
Любовь Герасимова недавно призналась журналистам, что именно пахабные намёки и приставания со стороны коллег стали причиной её увольнения. Ранее News.ru писал о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе.
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