Жалобы на харассмент довели жительницу Урала до суда

Бывшая сотрудница ППС Челябинска Любовь Герасимова может предстать перед судом за жалобы на сексуальные домогательства. Региональное управление МВД готовит иск о защите чести и достоинства.

Служебная проверка не подтвердила факты, изложенные женщиной, сообщает URA.RU.

«Опрошены бывшие коллеги женщины, ее руководители. Факты, изложенные женщиной, не подтвердились. От бывшей сотрудницы ППСП за период ее службы и после увольнения жалоб или заявлений о домогательствах в следственные органы не поступало», — заявили в полицейском управлении.

Любовь Герасимова недавно призналась журналистам, что именно пахабные намёки и приставания со стороны коллег стали причиной её увольнения. Ранее News.ru писал о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе.