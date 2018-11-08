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Галерея Айвазовского останется в собственности Крыма
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Картинная галерея Айвазовского останется в собственности Крыма 

РИА Новости + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
артинная галерея имени Айвазовского в Феодосии останется в собственности Крыма, вопрос о ее передаче в федеральную собственность не стоит, заявила министр культуры республики Арина Новосельская.
"Главой Крыма позиция о том, что галерея Айвазовского должна остаться в Крыму, была донесена до председателя правительства Российской Федерации и полностью принята. Вопрос на сегодняшний день о том, что мы передаем в федеральную собственность, а уж тем более делаем филиалом Третьяковской галереи, не стоит", — сказала Новосельская на заседании совета Общественной палаты Крыма.
По словам министра, в мире нет крупнее коллекции маринистической живописи, чем в галерее Айвазовского.
"Это 12 тысяч единиц хранения и более 400 живописных и графических работ великого художника, члена пяти академий, почетного гражданина Феодосии и мецената Ивана Константиновича Айвазовского", — сказала министр.
При этом министр предложила рассмотреть вопрос о передаче галереи из собственности города в собственность республики для эффективного управления и финансирования.
В свою очередь глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе сообщил, что к ним ранее поступило письмо от директора департамента музеев министерства культуры РФ Владислава Кононова, в котором говорилось о проработке вопроса передачи картинной галереи имени Айвазовского в федеральную собственность и создании на ее базе филиала Государственной Третьяковской галереи. Передача предусматривала комплексную реконструкцию до 2022 года, увеличение общей площади и формирование музейного квартала.
Феодосийская картинна галерея Айвазовского — один из старейших музеев и первая на юге страны публичная картинная галерея. Первая экспозиция была открыта Айвазовским в 1845 году. После смерти художника, в 1900 году, картинная галерея, согласно его завещанию, перешла в собственность города.
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