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Обладательница выигрышного билета чуть не упустила его
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Обладательница выигрышного лотерейного билета чуть не упустила его 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Iowa Lottery
Жительница американского города Редфилд Леринн Уэст (Lerynne West) узнала о крупном выигрыше в лотерею, но поняла, что не может найти свой билет. Как сообщает информационный портал UPI, он несколько дней пролежал на полу грузовика ее сестры.
Женщина приобрела лотерейный билет Powerball в конце октября. На следующий день после розыгрыша друг написал ей, что выигрышный билет был продан в их городе. 51-летняя Уэст решила сверить цифры, но не смогла найти билет. Она обыскала все и в панике позвонила сестре, которая недавно подвозила ее на своем грузовике.
Та обыскала автомобиль и обнаружила пропажу на полу. Родственница отправила ей снимок билета, и американка выяснила, что все шесть номеров совпали с выигрышными. «Я сказала сестре немедленно лезть в грузовик, взять с собой билет и сейчас же приезжать. При этом ехать медленно!», — рассказала она. Как выяснилось позже, женщина пыталась положить билет в кошелек, пока была в салоне машины, но он незаметно выпал.
Куш Уэст составил 343,9 миллиона долларов (22,7 миллиарда рублей), это самый крупный выигрыш в штате Айова за всю историю.
Женщина собирается поделиться деньгами с друзьями и родственниками, купить новую машину, съездить в долгий отпуск (возможно, не один). Уэст организовала благотворительный фонд Callum Foundation и планирует выделять деньги на социальные проекты.
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