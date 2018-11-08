Венедиктова выписывают из больницы

«Огромное спасибо всем коллегам, которые очень деликатно и тактично отнеслись к моей госпитализации», — написал Венедиктов в своём Twitter.

Как ранее сообщал News.ru, 13 октября главред «Эха Москвы» был экстренно отправлен в больницу, где ему плановую операцию по удалению камней из почек.