Венедиктова выписывают из больницы 

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о том, что 9 ноября его выписывают из больницы. Журналист выразил благодарность врачам Боткинской больницы, коллегам и друзьям.
«Огромное спасибо всем коллегам, которые очень деликатно и тактично отнеслись к моей госпитализации», — написал Венедиктов в своём Twitter.
Наркоз покинул меня 🤣 https://t.co/Sx8oMx4KTi pic.twitter.com/a9feqELjlS— Алексей Венедиктов (@aavst) 6 ноября 2018 г.
Как ранее сообщал News.ru, 13 октября главред «Эха Москвы» был экстренно отправлен в больницу, где ему плановую операцию по удалению камней из почек.