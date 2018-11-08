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Венедиктова выписывают из больницы
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Венедиктова выписывают из больницы 

News.ru 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о том, что 9 ноября его выписывают из больницы. Журналист выразил благодарность врачам Боткинской больницы, коллегам и друзьям.
«Огромное спасибо всем коллегам, которые очень деликатно и тактично отнеслись к моей госпитализации», — написал Венедиктов в своём Twitter.
Как ранее сообщал News.ru, 13 октября главред «Эха Москвы» был экстренно отправлен в больницу, где ему плановую операцию по удалению камней из почек.
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