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В США умерла «самая быстрая женщина в мире»
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В США умерла «самая быстрая женщина в мире» 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: архивные кадры
Американская каскадерша Китти О'Нил, которую называли "самой быстрой женщиной в мире", ушла из жизни в возрасте 72 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на похоронное бюро.
Как сообщается, О'Нил скончалась из-за пневмонии 2 ноября в городе Юрика (штат Калифорния). Факт ее смерти подтвердила директор местного похоронного бюро Лиза Карлсен.
Китти О'Нил стала первой женщиной, присоединившейся к Stunts Unlimited, считавшейся главной каскадерской студией Голливуда. Звание "самой быстрой женщины в мире" она заслужила, достигнув скорости примерно 600 миль в час (около 966 километров в час) за рулем ракетного автомобиля.
Один из самых знаменитых трюков каскадерша исполнила для телесериала Wonder Woman ("Чудо-женщина"): О'Нил прыгнула с крыши отеля Hilton в Лос-Анджелесе и падала, широко раскинув руки, 127 футов (около 39 метров) до того, как приземлиться на воздушную подушку.
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