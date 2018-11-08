В США умерла «самая быстрая женщина в мире»

Американская каскадерша Китти О'Нил, которую называли "самой быстрой женщиной в мире", ушла из жизни в возрасте 72 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на похоронное бюро.

Как сообщается, О'Нил скончалась из-за пневмонии 2 ноября в городе Юрика (штат Калифорния). Факт ее смерти подтвердила директор местного похоронного бюро Лиза Карлсен.

Китти О'Нил стала первой женщиной, присоединившейся к Stunts Unlimited, считавшейся главной каскадерской студией Голливуда. Звание "самой быстрой женщины в мире" она заслужила, достигнув скорости примерно 600 миль в час (около 966 километров в час) за рулем ракетного автомобиля.

Один из самых знаменитых трюков каскадерша исполнила для телесериала Wonder Woman ("Чудо-женщина"): О'Нил прыгнула с крыши отеля Hilton в Лос-Анджелесе и падала, широко раскинув руки, 127 футов (около 39 метров) до того, как приземлиться на воздушную подушку.