Названы самые качественные курорты России

Туристы выбрали самые качественные курорты России

Эксперты подготовили рейтинг самых качественных российских курортов, опросив туристов, сообщает Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья накануне Всемирного дня качества, 8 ноября, выяснил у туристов, в каких регионах России самое качественное жилье и отдых.

По результатам опроса, курорты Краснодарского края признаны самыми качественными для отдыха в России. Так проголосовали 37% опрошенных. В первую пятерку туристических направлений России с высоким качеством отдыха также вошли Крым и Севастополь (20% голосов), Ленинградская область (17%), Алтайский край (11%) и Московская область — 9% голосов.