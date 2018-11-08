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Названы самые качественные курорты России
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Туристы выбрали самые качественные курорты России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты подготовили рейтинг самых качественных российских курортов, опросив туристов, сообщает Tvil.ru.
Российский сервис бронирования жилья накануне Всемирного дня качества, 8 ноября, выяснил у туристов, в каких регионах России самое качественное жилье и отдых.
По результатам опроса, курорты Краснодарского края признаны самыми качественными для отдыха в России. Так проголосовали 37% опрошенных. В первую пятерку туристических направлений России с высоким качеством отдыха также вошли Крым и Севастополь (20% голосов), Ленинградская область (17%), Алтайский край (11%) и Московская область — 9% голосов.
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