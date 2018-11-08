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МВД просит доступ к данным о психических диагнозах
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СМИ: МВД хочет получить доступ к информации психических медучреждений 

РИА Новости + ещё 5 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Министерство внутренних дел РФ планирует обратиться в профильный комитет Госдумы для получения доступа к информации о диагнозах пациентов психических медучреждений, представляющих опасность для окружающих, сообщает газета "Известия".
По данным газеты, глава ведомства Владимир Колокольцев предложил "рассекречивать" для правоохранителей информацию о диагнозах пациентов психических медучреждений, если те "представляют опасность для окружающих".
"Делать это предполагается без согласия пациентов или их представителей: по действующему закону сведения составляют врачебную тайну. МВД планирует обратиться к профильному комитету Госдумы с просьбой внести нужные поправки в закон", — пишет газета.
Как отмечают "Известия", в обращении ведомства в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, подписанном Колокольцевым, идет речь о поправках в закон "Об основах охраны здоровья граждан…", по которому сведения о диагнозе и состоянии здоровья, в том числе психического, составляют врачебную тайну.
В МВД "Известиям" напомнили, что у правоохранительных органов есть обязанность выявлять и проводить профилактику с лицами, намеревающимися совершить преступление.
"Имеются примеры совершения тяжких и особо тяжких преступлений лицами, состоящими на учете в диспансере, а информация об этом в органы не поступала, в связи с чем и профилактическая работа не проводилась", — приводит комментарий ведомства газета.
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