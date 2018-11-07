Чиновница 404: Глацких удалили с сайта СКР

Новость о проверке департамента Глацких пропала с сайта СКР

С сайта свердловского управления Следственного комитета пропала новость о проверке в отношении департамента по молодежной политике Свердловской области Ольги Глацких по поводу нецелевого расходования средств. Региональная чиновница стала известна на всю страну несколько дней назад — когда в Сети появилось видео с ее встречи с представителями молодежных организаций, в ходе которой она заявила о «ненужности» нынешней молодежи.

Сообщение о проверке в отношении департамента по молодежной политике Свердловской области Ольги Глацких по поводу нецелевого расходования средств исчезло с сайта регионального управления Следственного комитета, передает URA.Ru.

Вместо этого ссылка, которая вела на новость о проверке, выдает ошибку 404. При этом в кэше поисковика «Яндекс» можно найти время публикации пресс-релиза. Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга заявил, что не в курсе ситуации и находится в отпуске до 15 ноября.

Он перенаправил корреспондента к помощнику руководителя регионального СУ СКР Максиму Чалкову , который не взял трубку. Также Чалков не ответил на сообщения корреспондента в мессенджере — хотя они отображаются как прочитанные.

Региональная чиновница стала известна на всю страну несколько дней назад — когда в Сети появился сюжет свердловского телевидения о встрече Глацких с представителями молодежных организаций в администрации Кировградского городского округа. В ходе беседы глава департамента заявила о «ненужности» нынешней молодежи.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать», — сказала Глацких.

Заявление возмутило не только общественность — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении Глацких от должности на время проведения проверки. Представители департамента также отметили, что губернатор счел некорректным заявление, сделанное чиновницей, передает ФАН.

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы», — сказал глава региона.

Позднее Глацких заявила, что неточно передала свою мысль. При этом чиновница добавила, что за свою работу на данном посту ей не стыдно.

«Мне действительно стыдно за то, что я в эмоциональном состоянии выразилась некорректно и не смогла точно и правильно донести свою мысль до молодых людей, участников круглого стола. Я хотела лишь мотивировать молодых людей использовать собственный потенциал для достижения целей», — заверила Глацких.

Позднее депутат свердловского законодательного собрания Александр Коркин обратился к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой провести проверку в департаменте Глацких, передает НСН.

Депутат усомнился, что ведомство законно и целесообразно распределяло бюджетные средства в 2017 и в 2018 годах на молодежную политику. В письме он также обратил внимание главы надзорного ведомства на появившуюся ранее в Сети аудиозапись, «на которой девушка, голосом напоминающая Глацких, с использованием нецензурной брани подводила итоги работы своего подразделения».

«У меня как у депутата Законодательного собрания Свердловской области после прослушивания аудиозаписи, на которой, предположительно, руководитель департамента высказывается о незнании и непонимании бюджетных процессов, возникли сомнения в правильности и целесообразности распределения бюджетных средств внутри департамента», — пояснил Коркин.

После этого Следственный комитет РФ сообщил, что проверит траты ведомства Глацких. Об этом говорилось на сайте СКР. Следователи пообещали изучить расходование 131 млн рублей, выделенного из бюджета на реализацию проектов по поддержке талантливой молодежи.

СКР отмечал, что три из четырех смен по обучению подающих надежды подростков проходили в гостинице, связанной с одним из депутатов Заксобрания Свердловской области. В сообщении СКР значилось, что в рамках инспекции будет установлено, насколько эффективно и законно использовались бюджетные средства.

Ольга Глацких возглавила Департамент молодежной политики Свердловской области в 2016 году. 29-летняя чиновница является также олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях. В 2003 году гимнастка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Ризе, в 2005-м — на чемпионате мира в Баку. В 2004 году она принесла России золото в составе команды на Олимпиаде в Афинах.