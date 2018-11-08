Ведущий программы «Время» неожиданно поддержал Серебренникова

Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов посвятил 52 секунды эфира делу «Седьмой студии» и ее создателю, режиссеру Кириллу Серебренникову . Фрагмент эфира доступен на сайте Первого канала.

«Я не знаю и не могу знать как минимум до решения суда — как минимум — имеет ли отношение Кирилл к хищению этих денег. Но я точно знаю: Кирилл глубоко порядочный человек и очень одаренный режиссер. Как это совместимо с его статусом подсудимого? В жизни все бывает. Дело суда — судить. А наше дело — наоборот, не судить, чтобы не быть судимыми», — сказал Клейменов.

Телеведущий, который также является заместителем гендиректора Первого канала, отметил, что судьба художника в России драматична. «Бывает и трагична, говоря прямо. Чего уж. Но это всегда судьба. Большими буквами. А не биография», — подытожил он.

Речь Клейменова была приурочена к рассмотрению дела «Седьмой студии» по существу, начавшемуся в Мещанском суде Москвы 7 ноября. Руководителю «Гоголь-центра» вместе с другими обвиняемыми по «театральному делу» инкриминируют хищение 133 миллионов рублей, выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа». Все обвиняемые вину отрицают, кроме бухгалтера Нины Масляевой , заключившей сделку со следствием. На ее показаниях построено обвинение. С 23 августа 2017 года Серебренников находится под домашним арестом. Он называет дело сфабрикованным.

Сюжеты о суде над Серебренниковым и его сподвижниками не появлялись на Первом канале больше года.