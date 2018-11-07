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МГУ стал лидером среди вузов РФ в рейтингах THE
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МГУ стал лидером среди вузов России в трех предметных рейтингах Times Higher Education 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МГУ имени М. В. Ломоносова по версии британского издания Times Higher Education занял первые места среди российских университетов в предметных рейтингах по специальностям "Психология", "Науки о жизни", "Науки о медицине и здоровье". Об этом в среду сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
Седьмого ноября британское издание THE обнародовало результаты предметных рейтингов по четырем направлениям: "Науки о жизни", "Физические науки", "Психология" и "Науки о медицине и здоровье". МГУ занял первые места среди российских вузов сразу по трем из них, а по специальности "Психология" университет впервые вошел в глобальный рейтинг и разместился на позициях 101-125.
"Хочу отметить, что по направлению "психология" МГУ в этом году впервые попал в рейтинг. С одной стороны, это высокая оценка и признание качества психологического образования. С другой стороны, это подтверждение правильности выбранной траектории обучения психологов в Московском университете", — сообщил Садовничий.
Он отметил, что для МГУ важным является соединение лучших отечественных традиций с современными высокотехнологичными исследованиями с помощью систем виртуальной и дополненной реальности, регистрации глазодвигательной активности, новейших комплексов биологической обратной связи, полиграфов, психодиагностических платформ, суперкомпьютерных вычислений, проводимых на факультете психологии МГУ. Кроме того, Московский университет издает единственный в России журнал по психологии на английском языке — Psychology in Russia.
"На факультете психологии МГУ ведется подготовка по единственной в России программе шестилетнего специалитета. Это не механическое растягивание прежних пяти лет обучения, а результат гармонизации нашего стандарта с требованиями принятого Европейского психологического образовательного стандарта и Европейского психологического сертификата, позволяющего вести самостоятельную практическую деятельность на всей территории Евросоюза без дополнительного подтверждения своей квалификации", — добавил Садовничий.
При составлении предметных рейтингов THE используются 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге, которые группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения); исследования (объем, доход и репутация); цитирования (влияние исследований); международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования); доход от производственной деятельности (передача знаний). Вместе с тем данные индикаторы имеют другие веса с целью учета специфики конкретных научных областей.
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