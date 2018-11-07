В Госдуме рассказали о новых правилах рыбалки

Для рыбаков-любителей не планируют вводить именные разрешения. Такое решение принял комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным ресурсам, рассматривая законопроект о любительской рыбалке.

Любительским рыболовством, по разным оценкам, занимается от 10 до 20% россиян, то есть от 15 млн до 25 млн человек. Госдуме предстоит рассмотреть важный для рыбаков документ во втором чтении. Комитет решил рекомендовать проект к принятию, однако не поддержал некоторые поправки правительства. Самая громкая касалась именных разрешений.

Как объяснил глава комитета Николай Николаев , "в предлагаемом варианте этот механизм лишил бы граждан возможности на полноценное бесплатное рыболовство на водоемах общего пользования".

Однако в законопроект планируется заложить некоторые "полезные" ограничения. В частности, это запрет на любительское рыболовство на одном водном объекте. Такое правило позволит исключить споры между рыбками-любителями и теми, кто разводит рыбу, сказал Николаев.

Комитет также отказал в полной ликвидации института рыбопромысловых участков. Он сохраняется для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении ценных видов рыб. По словам парламентария, этот институт будет защищать эти участки от браконьерства.

Граждане смогут рыбачить сетями только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в целях удовлетворения личных потребностей. Сети нужно будет маркировать в управлениях Росрыболовства . При этом запрещается оборот жаберных сетей и подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы.

Глава комитета уверен, что "принятие законопроекта в редакции, подготовленной ко второму чтению, обеспечит доступность данного вида пользования природными ресурсами для всех граждан, желающих реализовать свои конституционные права на общение с природой, отдых и спорт".