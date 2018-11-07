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В Госдуме рассказали о новых правилах рыбалки
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В Госдуме рассказали о новых правилах рыбалки 

Российская Газета + ещё 4 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Для рыбаков-любителей не планируют вводить именные разрешения. Такое решение принял комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным ресурсам, рассматривая законопроект о любительской рыбалке.
Любительским рыболовством, по разным оценкам, занимается от 10 до 20% россиян, то есть от 15 млн до 25 млн человек. Госдуме предстоит рассмотреть важный для рыбаков документ во втором чтении. Комитет решил рекомендовать проект к принятию, однако не поддержал некоторые поправки правительства. Самая громкая касалась именных разрешений.
Как объяснил глава комитета Николай Николаев, "в предлагаемом варианте этот механизм лишил бы граждан возможности на полноценное бесплатное рыболовство на водоемах общего пользования".
Однако в законопроект планируется заложить некоторые "полезные" ограничения. В частности, это запрет на любительское рыболовство на одном водном объекте. Такое правило позволит исключить споры между рыбками-любителями и теми, кто разводит рыбу, сказал Николаев.
Комитет также отказал в полной ликвидации института рыбопромысловых участков. Он сохраняется для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении ценных видов рыб. По словам парламентария, этот институт будет защищать эти участки от браконьерства.
Граждане смогут рыбачить сетями только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в целях удовлетворения личных потребностей. Сети нужно будет маркировать в управлениях Росрыболовства. При этом запрещается оборот жаберных сетей и подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы.
Глава комитета уверен, что "принятие законопроекта в редакции, подготовленной ко второму чтению, обеспечит доступность данного вида пользования природными ресурсами для всех граждан, желающих реализовать свои конституционные права на общение с природой, отдых и спорт".
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