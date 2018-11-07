Эмигрировавших россиян защитят от дискриминации

Эмигрировавших россиян захотели защитить от дискриминации

В тексте отмечается, что с каждым годом увеличивается число нарушений прав россиян, временно или постоянно проживающих в других странах. В том числе, заметен рост арестов и задержаний, препятствий журналистской и дипломатической работы, клеветы, вмешательств в личную жизнь и провокаций.

«Правозащитники связывают эту тенденцию с тем, что "в настоящее время Россия вовлечена в масштабную конфронтацию с западным миром — самую крупную с момента окончания холодной войны и распада Советского Союза"», — приводит ТАСС цитату Брода.

Совете Европы и По его словам, необходимо сотрудничать по вопросу дискриминации россиян с зарубежными правозащитными организациями, поддерживать НКО, которые специализируются на оказании юридической помощи, а также обсуждать проблемы в ООН ОБСЕ . Предполагается, что в организацию войдут члены НКО, журналисты, дипломаты и юристы.