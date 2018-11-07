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«Бурановские бабушки» строят приют
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«Бурановские бабушки» строят приют для престарелых в родном селе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Удмуртские артистки всемирно известного фольклорного ансамбля "Бурановские бабушки" начали строить приют для престарелых в родной деревне, сообщила РИА Новости художественный руководитель коллектива Ольга Туктырева.
По словам собеседницы, в селе Бураново, где живут артистки музыкального коллектива, есть одинокие старики, которые хотели бы жить в доме для престарелых, но такого учреждения поблизости нет.
"Идея построить приют для одиноких пожилых людей принадлежит отцу Константину — священнику местного храма. "Бурановские бабушки" решили ему помочь в этом благом деле, они делают отчисления из своего гонорара и не хотят афишировать сумму отчислений", — рассказала Туктырева агентству.
По ее словам, на данный момент при храме уже построили для пожилых трапезную и фундамент основного здания.
"Стройку на зиму пока законсервировали. Весной строительство продолжится. Там будут размещаться спальные комнаты и большая гостиная, где вечерами смогут собираться за телевизором или беседами бабушки и дедушки. Приют рассчитан примерно на 20 человек", — пояснила руководитель коллектива.
"Бурановские бабушки" получили широкую известность после того, как завоевали второе место на конкурсе "Евровидение-2012", проходившем в Баку. До этого старушки много лет занимались в самодеятельном коллективе села Бураново (Удмуртия). На европейском музыкальном конкурсе они выступили с песней Party For Everybody, написанной для бабушек Виктором Дробышем.
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