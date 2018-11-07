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Геймеры пугают Москалькову больше наркоманов
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Геймеры пугают Москалькову больше наркоманов 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что игровая зависимость в России занимает место наркотической. По ее словам, проблемой сегодняшнего дня является уход молодёжи в виртуальный мир.
Омбудсмен предложила увеличить количество психологов в школах. Соответствующее заявление Москалькова сделала по итогам первого заседания Координационного совета омбудсменов.
«Проблемы сегодняшнего дня — наркомания вытесняется игроманией и уходом молодежи в виртуальный мир», — рассказала она.
В 2017 году Москалькова предлагала создать специальные центры по лечению детей от игромании, пишет TJ.
Ранее News.ru писал, что уполномоченный по правам человека высказала мнение о том, что обучение в школах в три смены является нарушением права на образование.
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